В Киевской области русские оккупационные войска вступили в бой со своими соотечественниками – другими русскими войсками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. Как сообщают Украинские военные, эпическую историю о событиях под Севериновкой прислали им читатели. Сообщается, что русские оккупационные войска вступили в бой с русскими оккупационными войсками. В результате пожара были уничтожены 9 танков и 4 БТР. "Соответственно, это сэкономило нам 13 Javelin. ВСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у кафиров и просят продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить, где сейчас находятся их потомки – в списках утилизированных оккупантов или пока еще среди живых", — говорится в сообщении. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине! Напомним, ранее мы писали о том, что появились списки пленных россиян и матерям из РФ рассказали, как их можно унести домой. А также рассказывали, что в Черниговской области жители села в ответ на попытку их оккупировать начали петь гимн Украины. Все оперативные новости о том, что происходит в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.