«Защитники Мариуполя отразили уже четвертую атаку с восточного и западного направлений. Мы уничтожили несколько единиц бронетехники. Враг отступил для перегруппировки и возобновления атаки на Мариуполь», – сообщает в Telegram-канале полк Азов.

Также с места событий ко всем защитникам Украины и к обществу обратился заместитель командира полка Азов с позывным Калина.

«Группировка, которая доминирует по численности, пытается прорвать линию обороны и ворваться в город. Сейчас важно удержать Мариуполь. Ведь это последний город, не дающий создать сухопутный коридор из России в Крым. Важно понимать всем, как в Украине и во всем мире – Мариуполь нельзя потерять. Ведь это последняя крепость Украины на Приазовье. Потеряем Мариуполь – потеряем всю Украину!» – подчеркнул он.

Напомним, Мариуполь уже девятый день сражается с российской ордой. Постоянно продолжаются тяжелые бои. Однако защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Полк Азов, ВСУ, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ, другие силовые структуры и жители города не пускают российские колонны в город.

