Пресссекретарь Запорожской АЭС Андрей Туз сказал, что сейчас обстрелы пока прекратились, ситуация крайне неопределенная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. "Разбомбили все что можно, в том числе и блоки и все остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно все сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать", — сказал Туз. Как сообщалось, на Запорожскую АЭС пропустили пожарных для ликвидации возгорания. На станции отключили 3-й энергоблок и теперь там работают только 4. Ранее из-за обстрела российскими войсками Запорожской АЭС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.