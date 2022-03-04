На девятый день войны России против Украины русские войска могут попытаться занять Николаев. Противник стягивает силы по нескольким направлениям. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его словам, сейчас с Херсонского направления прорывается колонна танков, она уже почти в городе, но противнику навязали бой. Также взимаются войска с Баштанского и Снегиревского направления. "Двигаются большие колонны военной техники, среди которых танки, установки "Град". Вероятно, они решили сегодня брать Николаев. Настроение боевое, будем воевать до последнего патрона. Город сдавать не будем. Оккупантам не сдадимся. Если они зайдут в город, будем вести городские войны", — добавил мэр. Напомним, ранее сообщалось, что флагман ВМС "Сайгадачный" подтопили в Николаеве в первый день войны. Детальнее о том, в каких условиях здесь готовятся к обороне в материале "Ситуация в Николаеве прямо сейчас: что происходит в городе". Срочные важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.