В Европе не собираются отменять санкции против РФ, пока Россия не прекратит агрессию против Украины, речи не идет даже об их смягчении. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

«То, что мы видим в Украине, – российская агрессия только усиливается. Российская сторона бомбит и разрушает украинские города, она убивает невинных людей, пытаясь захватить всю Украину. С учетом этого я вижу только один путь: санкции должны быть усилены, и я уверен, они будут усилены. Поэтому любые разговоры об ослаблении, смягчении или отсрочке санкций – это принятие желаемого за действительное. И я могу сказать вам, что это не на повестке дня, и российская сторона должна проснуться и принять эту реальность», – заявил политик.

Он напомнил, что Евросоюз не отзывал и не отменял свои санкции по Крыму, поскольку он до сих пор находится под оккупацией.