Комитет Сейма Литвы по международным делам призвал закрыть небо Украины из-за полномасштабной войны России. В частности над гуманитарными коридорами, а также над украинскими атомными электростанциями и местами хранения ядерных отходов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу парламента Литвы. "Комитет Сейма принял постановление с призывом Искать политический консенсус и принять немедленные меры по открытию гуманитарных коридоров на территории Украины, чтобы обеспечить безопасный выход гражданского населения из зон боевых действий и незаконно оккупированных и контролируемых территорий РФ", — говорится в сообщении. В принятом заявлении комитет также призывает парламенты стран-членов Европейского союза проявить солидарность и мобилизовать политическую поддержку в своих странах для предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, борющейся за демократическое будущее для всей Европы и для начала переговорного процесса. Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.