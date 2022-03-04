Обломок ракеты попал прямо во двор дачи президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил лидер страны: "мимо". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова. "Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", — прокомментировал это Владимир Зеленский", — пишет Никифоров.

Фото: во дворе дачи Зеленского упал обломок ракет (facebook.com/sergii.nykyforov) Напомним, РБК-Украина каждый раз обновляет информацию о ситуации в Киеве Война России против Украины длится девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.