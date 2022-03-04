Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, обстрелявшая Запорожскую АЭС из танков 4 марта ночью, стала единственной страной в мире за всю историю, бьющую по атомным станциям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства. "Ни одна страна, кроме России, не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые! Это впервые в нашей истории, в истории человечества, государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали всем, мы помним, засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза. Теперь это реальность", — подчеркивает президент в срочном обращении. Зеленский отметил, что пока неизвестно, чем закончится пожар на станции, будет ли взрыв или нет – это сейчас невозможно просчитать до конца. "Но наши ребята всегда держали атомную станцию в безопасности. Чтобы не было провокаций. Чтобы никто не мог на станцию прийти, никто не мог эту станцию захватить, заменить и шантажировать затем ядерной катастрофой весь мир", — сказал он. Президент призвал к срочной реакции мирового сообщества и подчеркнул, что следует остановить российских военных немедленно. Также Зеленский сообщил, что уже украинская сторона уже связалась с партнерами, и он общался с президентами разных стран, премьером Великобритании и главой МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС. Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что военные РФ избивают из танков по Запорожской АЭС прицельно, и кафиры готовились к такой атаке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе крушения из-за пожара на ЗАЭС после российских обстрелов. По словам и. гендиректор станции, ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена, и пожар еще не локализованы. А в ГСЧС заявили, что уже отключили третий энергоблок от единой энергосистемы, а возгорание произошло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.