И.о. генеральный директор Игорь Мурашов сообщил, что ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Пожар не локализованы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской АЭС. "Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", – сказал Мурашов. Сейчас на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои – украинские военные дают отпор российским оккупантам, пытающимся продвинуться к АЭС с целью захвата. Напомним, что 3 марта оккупационные войска РФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.