Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам артобстрелов Ирпеня и Белой Церкви. Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. По данным следствия, 5 марта российские военные нанесли авиационный удар с истребителя по частному сектору города Ирпень. В результате обстрела повреждены жилые дома. Также оккупационные войска взорвали железнодорожные пути у железнодорожного вокзала Ирпеня, откуда планировалась эвакуация мирного населения. Из-за обстрелов также поврежден храм Пресвятой Богородицы. Кроме того, 5 марта в результате авиаударов оккупационными войсками по городу Белая Церковь повреждены около 20 жилых домов. Война России против Украины длится девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.