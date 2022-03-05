Сегодня из-за войны России против Украины нет безопасных путей для выезда из Энергодара Запорожской области. Местных жителей просят набраться терпения и дождаться открытия гуманитарного коридора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова. Сообщается, что на сегодняшний день безопасных маршрутов выезда из города или доставки материалов нет. На уровне правительства прорабатывается вопрос о "зеленом коридоре" для жителей Энергодара. "Те, кто планирует выезд из города, имейте в виду, что можно будет выехать только безопасным коридором. Энергодар — продвинутый приоритет в переговорах украинской власти… Экономьте топливо, оно может понадобиться вам в ближайшее время", — заявили местные власти. Напомним, ранее сообщалось, что после обстрела и пожара на Запорожской АЭС Энергодар остался без тепла, но на сегодняшний день отопление уже восстанавливают. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.