На десятый день войны России против Украины стороны договорились начать организованную эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и Волновахи Донецкой области. Российские войска в последние дни с боями плотно подошли к городам, фактически устроив там гуманитарную катастрофу. РБК-Украина следит за тем, как власти проводят эвакуацию с горячих точек. Гуманитарные коридоры открываются 5 марта Украинская сторона подтвердила, что эвакуация из Мариуполя и Волновахи начнется 5 марта. Для гуманитарных коридоров выделяют четкий промежуток времени, в течение которого будет обеспечен режим тишины. Эвакуироваться смогут все желающие Как заявила омбудсмен Людмила Денисова, в следующие дни пройдут еще несколько этапов эвакуации. Уехать смогут все желающие. Мариуполь Мирные жители смогут покинуть Мариуполь с 11:00 по киевскому времени и до 16:00, пока будет действовать режим тишины. Маршрут Гуманитарный коридор будет действовать по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье. Отклоняться от него нельзя. Планируется вывезти около 200 тысяч человек. Места сбора Эвакуация автобусами будет происходить из трех локаций: СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53); Драматический театр (Театральная площадь, 1); Кальмиусская районная администрация (пр.Металлургов, 193). Можно ли на личном автомобиле? Жители города смогут уехать "зеленым" коридором и на личных автомобилях. При этом местные власти просят содействовать эвакуации, то есть при наличии мест брать пассажиров и максимально заполнять транспорт . Сколько будет длиться эвакуация? Предполагается, что эвакуация из Мариуполя будет длиться несколько дней. Более чётких данных пока нет. Волноваха Маршрут Эвакуация будет проводиться по следующему маршруту: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье. Планируется эвакуировать более 15 000 человек. Точка сбора Автобусы будут забирать мирных жителей с центральной площади Волновахи. Кто гарантирует режим тишины? Как заявила вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, обеспечение режима тишины гарантирует Красный Крест. Гуманитарная организация будет возглавлять колонны, которые будут следовать вышеуказанным маршрутам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.