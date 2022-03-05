Украинская и российская стороны договорились об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Международный комитет Красного Креста гарантирует режим прекращения огня. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. "Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать и будет во главе колонны, которая будет следовать указанным маршрутам", — заявила Верещук. Война России против Украины длится десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.