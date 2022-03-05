Предприятия SCM помогают и продолжат помогать Украине и украинской армии защитить суверенитет страны и победить в развязанной против нас войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца SCM Рината Ахметова в комментарии УП. "Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять", — заявил Ринат Ахметов. Он также отметил, что Украина всегда была мирной страной, но сейчас Россия разрушает украинские города и селения. "Безусловно. Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", — отметил бизнесмен. Ринат Ахметов сообщил, что сейчас со страной-агрессором Россией разорваны какие-либо контакты. "Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов", – подчеркнул Ахметов.