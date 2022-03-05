Национальная платежная система ПРОСТРАНСТВА приняла решение временно отменить межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт ПРОСТРАНСТВА. Такое решение было принято в поддержку предложения банковского сообщества. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу НБУ. Как отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, "данное решение направлено на стимулирование безналичных операций в условиях военного положения для безопасности как граждан и бизнеса, так и банковских работников". "Инициатива банков об отмене комиссии за услуги эквайринга позволит поддержать торгово-сервисные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность в эти критические для нашей страны времена", — добавил он. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.