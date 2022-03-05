Вражеская авиация нанесла новый авиаудар по мирным жителям Ахтырки Сумской области 5 марта. Видео показал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий "Ахтырка. Авиационные бомбардировки продолжаются. Россияне уничтожают мирных жителей Украины. 5 марта 2022 года", — подписаны кадры. Ахтырка – один из украинских городов, где ведутся активные боевые действия В частности, еще в первые дни вторжения враг обстрелял детский сад, погибли и ранены. 28 февраля была взорвана нефтебаза в городе. 1 марта в городе была обстреляна военная часть. 3 марта вражескими войсками был уничтожен теплоэлектроцентраль, а также обстрелян вокзал, погибли люди. О происходящем в Сумах сейчас можно смотреть в нашем онлайн. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!