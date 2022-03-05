В Украине уже десятый день идет война. Российские войска дальше продолжают наносить ракетные удары по жилым домам. Однако часто враг пытается нанести информационный удар. Поэтому важно знать, какие чат-боты помогут преодолеть оккупанта и помочь себе и близким. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру. В Министерстве цифровой трансформации назвали список чат-ботов, которые помогут преодолеть оккупанта: Готов ко всему . Здесь можно узнать, как вступить в территориальную оборону, выжить гражданскому и как действовать в кризисной ситуации — @Hotovyi_do_vsioho_bot. Жгут 2.0. Здесь расскажут, что делать, если вы не знаете алгоритмов действий при инфаркте, инсульте, остановке сердца, а также другие советы первой медицинской помощи – @FastAid_bot. SaveUA. Бот поможет найти в своей области как волонтеров, так и предложить свою помощь. Продукты питания, транспорт, топливо, приют и т.д. — @saveua_bot. STOP Russian War . Этому боту нужно сообщать о передвижении вражеской техники – @stop_russian_war_bot. StopRussia . С помощью бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профили, распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ — @stopdrugsbot. Народный мститель . Специальный чат-бот, куда украинцы смогут посылать информацию о вражеских метках на дорогах страны и передвижении захватнических сил РФ — @ukraine_avanger_bot. Нам по дороге . Бот поможет украинцам с автомобилями и украинцам, которым нечем ехать, найти друг друга — @nampodorozi_bot. Пристрасти украинцев . Это для тех, кто нуждается в приюте, и те, кто могут его предоставить – @shelter_for_ukrainians_bot. Заботник . Бот помогает 24/7 украинским переселенцам получить временный дом и необходимые вещи в ЦНАПах — @turbotnyk_bot. Ранее мы сообщали, что у Telegram появился опасный бот, ворующий аккаунты. Также мы писали, как быстро работать с ботом, помогающим искать диверсантов. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!