Очередной российский оккупант, попавший в плен, рассказывает, какие приказы предавались его подразделению перед вторжением в Украину, и как проходило продвижение вглубь украинской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса попавшего в украинский плен очередного российского оккупанта. Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга рассказывает, что их направили на "учение" и при этом отобрали мобильные телефоны. Солдатам обещали победный марш и скорейшее возвращение домой. Но вместо этого российские кафиры получают в Украине смерть или пленение и позор за причастность к преступлениям против человечества. "Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят", – говорит российский солдат в плену. СБУ продолжает документировать показания пленного русского солдата для Гааги. Российские кафиры будут отвечать за каждый разрушенный дом, за каждую потерянную жизнь. Напомним, в Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.