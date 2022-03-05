Российская армия, пользуясь "режимом тишины" в Донецкой области, установленным 5 марта с 9:00 до 16:00 для эвакуации населения, продвигается вперед. Об этом заявила Ирина Верещук, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "Наши войска сообщают, что российская армия, пользуясь режимом прекращения огня, продвигаются вперед", — заявила чиновник. Верещук также обратилась к российским властям остановить продвижение российской армии. В настоящее время, по ее словам, информация уточняется. "Там не должно быть никаких продвижений российских войск. Мы используем такой канал, чтобы эвакуировать гражданских — женщин, детей, а также довезти гуманитарные груза до оставшихся", — заявила Верещук. Напомним, что с 9:00 до 16:00 5 марта в двух направлениях – Волноваха и Мариуполь – будет создан гуманитарный коридор. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь — Никольское -Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье. А также Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар, Покровск – Запорожье. Верещук добавила, что Красный Крест гарантирует остановку огня. Мы писали также, как будет происходить эвакуация из Мариуполя и Волновахи. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!