Власти Чехии резко осудили действия российских оккупационных войск, которые нанесли ущерб почетному консульству Чехии в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com. Министерство иностранных дел Чешской Республики сообщило, что из-за ракетных обстрелов были выбиты окна здания консульства. Вместе с тем, Почетный консул Чешской Республики в Харькове Олег Чигринов и его помощник не пострадали. "1 марта 2022 года Почетное консульство Чехии в Харькове было повреждено во время сильного ракетного обстрела Харькова российскими оккупационными войсками. Напорной волной выбиты окна здания консульства, степень повреждений внутри служебных помещений пока не известна. К счастью, почетный консул Чехии в Харькове также его помощник в порядке и не пострадали", — говорится в сообщении МИД Чехии. Власти Чехии осудили этот акт и заявили, что обстрел Харькова тяжелыми ракетами со стороны России еще раз доказывает, что страна-агрессор наносит удары по мирным жителям и гражданским зданиям. "Агрессия России, которая является необоснованной и неспровоцированной и трусливо не упускающей даже самых беззащитных, должна быть немедленно прекращена. Российские войска должны покинуть всю территорию Украины без каких-либо условий", — добавили в Министерстве. Российские силы наносили удары по жилым районам в Харькове, а также по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры. В Харьковском городском совете сообщили, что в результате обстрела в тот день один мирный житель погиб, еще 31 получили ранения. Ранее Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна решила принять такое решение из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.