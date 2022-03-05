Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в США из Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Известно, что борт вылетел в 09:41 по московскому времени и направляется в Вашингтон. По данным портала, 4 марта самолет еще находился в столице, откуда затем направился в Петербург. Самолет облетел Европу.

Российские СМИ сообщают, что Ил-96-300 летного спецотряда «Россия» используется высокопоставленными российскими чиновниками, а также журналистами кремлевского пула.