СБУ сорвала планы Кремля по созданию новых "народных республик". РФ планировала это сделать на Западной Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

СБУ сорвала планы РФ создать "Федеративную Республику Украины". Такие планы у РФ были на следующие области: Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая.

"Логика создания республик состоит в том, чтобы испортить ситуацию в тылу украинских военных. Речь идет о районах, которые не может захватить российская армия", — сообщили в ведомстве.

СБУ задержала организатора и ключевые фигуры сети в Ивано-Франковской области. Им пришлось завербовать более 500 предателей в центральных и западных районах Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.