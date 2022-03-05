Блогер Евгений Маяревский еще в студенческие годы начал много заниматься аранжировкой, особенно для таких составов как хор и акапельный ансамбль, многое пел просто, собираясь с друзьями. Позже парень начал записывать каверы на разные популярные хиты. Свое творчество, блоггер преподает у себя в соцсетях. С вторжением русских войск в Украину, начал создавать композиции, поднимающие дух воинов и мирного населения нашей страны. Блогер самостоятельно создает музыкальные партии а капелла, соединяя их затем в одну песню. Мы связались с Евгением и немного расспросили его о жизни во время войны и творчества. Откуда ты? — город Каменское Днепропетровской области, в прошлом Днепродзержинск. Как ты стал делать свой контент? — начал записывать ролики чуть больше года назад, когда вдруг понял, что у меня есть все оборудование и желание этим заниматься. Первой песней была Kosatka от группы Latexfauna. Как проходит твой день? – Просыпаюсь, зарядка минут 20 (потому что в этом бункерном режиме жизни очень мало движения), завтракаю и начинаю работать. Выкладываю вчера сделанное видео, думаю над концепцией следующего, пишу аранжировку, записываю, снимаю, возвожу, монтирую. Плюс тратю время на черновики-формирование идей на будущее. Иногда прерываюсь на еду и то, чтобы написать близким и узнать, хорошо ли у них и отвечаю сам, когда пишут. И все время остается стараюсь кому-то помочь. Строишь ли планы на будущее? Планы жить. Больше творчества, больше спорта. Студию свою хочу открыть. Но сейчас нужно победить. Как ты стал делать патриотические песни? До этого я не трогал фольклор и похожую тематику, делал аранжировки на популярные песни. А тут стоит отметить, что желание, даже не так-не возможность не делать патриотические песни пришло в ту же секунду, как прочитал новость, что началась война. Помню чувство сумасшедшего гнева и желание его сублимировать. Так и записал на одном дыхании "Родились мы большого часа". А дальше как-то пошло. Сейчас чувствую, что делаю что-нибудь нужное, и это вдохновляет. Ранее мы писали, Майкл Дуглас, Мик Джаггер, Стивен Кинг и другие звезды поддержали Украину.