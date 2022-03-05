Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул британско-нидерландскую компанию Shell в покупке российской нефти в условиях агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение дипломата в Twitter. "Мне доложили, что Shell вчера тайно купил российскую нефть. Один вопрос к Shell: разве российская нефть не пахнет украинской кровью для вас?" – заявил Кулеба. Глава МИД также обратился к сознательным людям в разных уголках планеты. Главный призыв министра – от транснациональных корпораций следует требовать разрыва деловых отношений с РФ. Shell приобрел партию российской нефти непублично за рекордную низкую цену – 28,5 долларов за баррель. Компания купила груз у трейдера Trafigura Group с условием доставки, то есть Shell не придется заниматься транспортировкой. К слову, ранее "Нефтегаз" призвал международные сервисные компании покинуть российский рынок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.