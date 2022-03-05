24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Министерство внутренних дел показало, как выглядит Международный аэропорт Борисполь после российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины на странице Facebook. "Таким Международный аэропорт "Борисполь" не был еще никогда. Даже COVID-19 "оставил" его чистоплотным — пустым, но чистоплотным. Россия не дала времени даже на сбор вещей. Тысячи разрушенных планов, разрушенных судеб", — говорится в сообщении. В МВД отметили, что на данный момент аэропорт больше похож на декорацию из фильма о Чернобыле. Однако в ведомстве заверили, что после окончания войны аэропорт возобновит свою работу. «Мы все отстроим, слышишь? в пресс-службе. Напомним, что в Украине закрыты все главные аэропорты страны. Отметим, что Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.