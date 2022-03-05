В Украине запущен проект "Работа в тылу". Это биржа волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн). Детальнее — в материале РБК-Украина.

Проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста. На сайте "Работа в тылу" можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой РФ. Также здесь ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работе с международными блоггерами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.