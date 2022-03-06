В Азербайджане крупные авиакомпании AZAL и Buta Airways приостанавливают все свои рейсы в Российскую Федерацию с воскресенья, 6 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт авиакомпании. Так, начиная с 08:00, 6 марта AZAL и Buta Airways прекращают все рейсы в города РФ. Причиной такого решения стали последние изменения на международном рынке авиационного страхования, а также перестрахование, связанные с санкциями. "Эти конфигурации коснулись также и деятельности национального авиаперевозчика Азербайджана. В текущей ситуации AZAL и страховым компаниям нужно детально проанализировать изменившуюся ситуацию, оценить все нехорошие и положительные действия, изучить все вероятные изменения в собственной политике", — рассказали в Buta Airways. В заявлении говорится, что начиная с 6 марта "в связи с рисками, возникающими при международных полетах", по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан "приостанавливаются на неопределенный срок". Ранее сообщалось, что самолеты российских авиакомпаний в лизинге массово арестовываются по всему миру. Напомним, что крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" прекращает все зарубежные рейсы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.