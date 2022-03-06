Бывший посол США в России, также советник США по нацбезопасности, Майкл Макфол призывает НАТО отдать Украине 70 истребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Майкла Макфола. "Пожалуйста, лидеры НАТО, направьте все истребители МиГ, которые у нас есть – всего 70, только 27 в Польше – в Украину прямо сейчас. Сейчас!" – призвал Макфол. Он также добавил, что как только Польша, Болгария, Румыния и Словакия отправят эти самолеты в Украину, другие страны НАТО должны отправить авиаподкрепление в эти прифронтовые государства. Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной. По его словам, украинская армия сейчас сдерживает российских кафиров, но ВСУ нужно оружие против танков и авиации. Мы также писали о том, что Евросоюз выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам в размере 500 миллионов евро. Также украинцам будет предоставлена и другая помощь. При этом беженцы из Украины получат право на жительство в ЕС в течение минимум года. Они смогут получить доступ к рынку труда, медицине, образованию и т.д. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.