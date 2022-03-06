Над Черным морем украинские защитники сбили дежурный самолет Российской Федерации. Уже 45 самолетов "ушли за российским кораблем". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. "Одесса. Вражеский самолет над Черным морем — "минус". Спасибо ВСУ!", — пишет Братчук. Напомним, РБК-Украина обновляла информацию о ситуации в Одессе 6 марта. Война России против Украины длится одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.