Международная группа хакеров Anonymous взломала сайт российской Федеральной Службы безопасности. Это не первая атака на российские сайты и ведомства, которые anonymous совершают в знак протеста войны России против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. "Международная группа хакеров Anonymous приостановила работу сайта российской Федеральной Службы безопасности", — говорится в сообщении. Отмечается, что это не первое достижение международных хакеров в кибервойне с Россией. К примеру, 25 февраля хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и заблокировала сайт прокремлевского медиа RT. 27 февраля Anonymous заблокировали веб-сайты РФ, включая Кремль, Государственную думу и Министерство обороны, а 28 февраля хакеры "положили" пропагандистские сайты ТАСС, Коммерсантъ и Известия. Напомним, что телефоны сотрудников Кремля попали в сеть благодаря Anonymous. При этом, как выяснилось, на Путина работали не только журналисты, но даже гадалки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.