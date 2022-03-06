Израиль запретил приземляться на своей территории самолетам российских олигархов, попавшим под санкции США. Соответствующее распоряжение было предоставлено аэропортам Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel. Управление аэропортов Израиля дало указание персонала аэропорта Бен-Гурион не разрешать долгосрочную стоянку частных самолетов, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями США. СМИ сообщают, что это делается с целью предотвратить их прикрытие в Израиле в попытке обойти санкции. Аналогичный приказ был отдан портам, где попавшие под санкции российские олигархи не смогут швартовать свои яхты. "Мы не должны рассматриваться как страна, из-за которой можно обойти санкции", — заявил новостному сайту неназванный израильский чиновник. Напомним, что Израиль упрощает правила для украинцев, въезжающих в страну из-за войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.