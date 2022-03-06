Кабинет министров утвердил порядок сбора и хранения тел погибших российских кафиров. Соответствующее постановление правительство приняло 5 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал. Отмечается, что документ был принят для недопущения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации и возникновения опасных инфекционных заболеваний на территории Украины. За сбор тел будут отвечать военные администрации вместе с органами местного самоуправления . В состав соответствующих групп должны привлекаться представители сил территориальной обороны, Нацгвардии, полиции, ГСЧС, следственных органов, а также с согласия представители бюро судебно-медицинской экспертизы, общественных и религиозных объединений, общественных организаций, волонтеров и других. Группы будут снабжены патологоанатомическими мешками, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел или автомобилями с красным крестом. Кроме того, в сбор по возможности будут привлекать журналистов для фиксирования с целью дальнейшего информирования о последствиях вторжения РФ. Для информирования о нахождении тел будет создан колл-центр при Нацполиции. Тела и остатки перевозятся в морги или другие определенные места и помещаются в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе или прицепы-авторефрижераторы. После заполнения моргов тела транспортируются в единый центр , из которого их доставят в Россию или на временно оккупированные территории. Передача тел происходит с участием представителей международных организаций только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, проводимых не более 15 дней . Неопознанные, неустановленные, неидентифицированные тела и остатки остаются на хранении в рефрижераторах до момента установления погибших . Напомним, В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с 24 февраля количество убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.