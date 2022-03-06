Российские кафиры не пропускают через блокпосты лекарства, которые жизненно необходимы для пациентов на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, опубликованное Telegram-каналом "Оперативный ВСУ". "Самая критическая доставка препаратов на территорию, где кафиры не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши быстрые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", — заявил Ляшко. Он также добавил, что украинские медики нуждаются в гуманитарном коридоре, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства и препараты для диализа. Министр здравоохранения подчеркнул, что без этих медикаментов люди не могут прожить. Напомним, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей городов, сильно пострадавших из-за военной агрессии России. Мы также писали о том, что немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.