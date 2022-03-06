Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает не останавливаться на требованиях закрыть небо над Украиной. Но отметил, что сейчас отрабатываются разные варианты, как это сделать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе брифинга. "Сегодня прорабатываются разные варианты того, как можно закрыть небо над Украиной, вычистить с неба российские самолеты, это сложнейшая тема, (украинцы — ред.) не прекращайте требовать этого. Рано или поздно мы добьемся того, что изменим ситуацию на свою пользу, но для этого необходимо непрерывно давить", — призвал Кулеба. Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что самолетов НАТО в небе Украины не будет. По его словам, НАТО не желает прямого конфликта с Россией. После чего президент Владимир Зеленский отреагировал на отказ НАТО закрыть небо, заявив, что в Альянсе сами создали нарратив, что это спровоцирует Россию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.