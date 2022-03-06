По состоянию на сегодняшний день в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. А общее число заявок близится к 20 000. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желания, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра. "У меня нет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже встали на защиту Украины с оружием в руках… Но общее количество заявок приближается к 20 тысячам", — отметил Кулеба. Напомним, ранее Украина запустила сайт для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.