Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал объявление сегодня списку компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на ее войну против Украины. По его словам, некоторые из них – удивят. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе брифинга. "Есть среди государств, а также международных компаний те, кто пытается усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны поддерживать Украину, а с другой – продолжать бизнес с Россией или помогать ей обходить санкции", – отметил Кулеба. Он подчеркнул, что все это происходит на украинской крови, "ценой нашей крови и страданий". "Мы сегодня в течение дня публично будем выходить с названиями конкретных компаний, о том, что они делают, и каким образом за наш счет пытаются все еще зарабатывать деньги из РФ. Вы увидите в этом списке некоторые страны и компании, которые вас удивят, но, к сожалению, такова строгая правда", — резюмировал Кулеба. Напомним, недавно стало известно, что британско-нидерландская компания Shell тайно приобрела партию российской нефти непублично за рекордную низкую цену – 28,5 долларов за баррель. После чего министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул Shell в покупке "пропитанной украинской кровью" нефти из России. В свою очередь Shell распространила официальное заявление, в котором попыталась объяснить мотивы покупки российской нефти. Компания признала, что не может в кратчайшие сроки полностью отказаться от поставок из РФ и пообещала передать Украине вырученные от продажи российской нефти средства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.