Военные Украины ликвидировали еще один истребитель агрессора. Пилот самолета не успел катапультироваться. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сухопутных войск ВС Украины. "Около 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ", — пишет глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Известно, что пилот катапультироваться не успел и погиб на месте. Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня над Черным морем защитники Украины сбили очередной самолет Российской Федерации. Война России против Украины длится одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.