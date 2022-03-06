Молдова отрицает, что ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Украинская сторона выдвигала именно такую версию. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства обороны Молдовы. "Министерство обороны Республики Молдова категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", — говорится в сообщении. Отметим, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что ракеты были запущены ориентировочно именно из Приднестровья. Напомним, сегодня российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар. Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек. Также РБК-Украина публиковало фото и видео последствий этого удара. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.