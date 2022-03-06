Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в переговорах с Россией по прекращению войны есть два проблемных вопроса. В частности, о Крыме и признании "ЛДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News. "Единственные части, по которым практически невозможно договориться — это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества", — заявил он. При этом Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как преодолеть эти барьеры. Он также заявил, что украинская делегация не готова пойти на компромисс по территориальной целостности Украины в ходе переговоров. "Я не думаю, что у нас сейчас есть выбор, чтобы даже обсуждать какие-то модели, где мы признаем эти территории. Наша позиция жесткая. Мы готовы обсуждать любые другие динамические варианты, но не признание этих территорий", — добавил Арахамия. 7 марта состоится третий раунд переговоров России и Украины. Война России против Украины длится десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.