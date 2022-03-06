Российские кафиры на ЧАЭС и в зоне отчуждения грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима Об этом сообщили в Госатомрегулировании. В частности, пренебрегают требованиям обязательного использования санпропускников, смены одежды и обуви при посещении "грязных" зон предприятия, дезактивации, осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределы. "Это в свою очередь приводит к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны отчуждения", — говорится в сообщении. По состоянию на 6 марта данные параметров безопасности свидетельствуют о тенденции к ухудшению ряда показателей, в частности, концентрации долгоживущих радионуклидов в атмосфере. Несмотря на то, что персонал ЧАЭС без ротации мужественно и героически выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации этих объектов, работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения не восстановлена. площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможно", — добавили в Госатомрегулирования. Ситуация осложняется тем, что стационарная и сотовая телефонная связь с персоналом, который остается непосредственно на АЭС, не возобновлена. "По информации персонала ДСП "Чернобыльская АЭС", получаемого по доступным каналам связи, параметры безопасности объектов ДСП "Чернобыльская АЭС" пока находятся в норме", — добавили в ведомстве. При этом по состоянию на 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности контроля за критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта. Напомним, что объекты ДСП "Чернобыльская АЭС" уже одиннадцатый день находятся под контролем кафиров, зашедших с территории республики Беларусь и захвативших ЧАЭС в 17:00 24 февраля. Ранее мы писали, что оккупант 6 марта повредил газопровод Донецк-Мариуполь, многие деревни и города останутся без газа. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!