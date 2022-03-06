Папа Римский Франциск отверг утверждение России о проведении "специальной операции" в Украине. Он назвал происходящее настоящей войной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. "В Украине текут реки крови и слез. Это не только военная операция, но и война, ведущая к смерти, разрушениям и страданиям", — сказал Папа в своем еженедельном обращении к людям, присутствующим на площади Святого Петра в Ватикане. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.