Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала три области, в которых США могут предпринять дополнительные шаги для усиления давления на Россию. Это запрет на импорт российской нефти, объявление военных преступлений и помощь в доставке польских истребителей в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Она сказала, что президент Джо Байден "обсуждает с союзниками по НАТО" возможный запрет на импорт российской нефти. "Президент работает со своими советниками, советниками по безопасности, а также советниками по энергетике над тем, как решить эти проблемы", — сказала она, добавив, что Белый дом помнит о том, как такой запрет может повлиять на цены на газ. Она сказала, что США "вели тесные консультации с польским правительством, а также с другими нашими союзниками по НАТО" по вопросу о предоставлении помощи в опрокидывании советских истребителей из Польши в Украину. "Мы никоим образом не возражали против того, чтобы польское правительство предоставило эти самолеты Украине, и мы работаем, как вы отметили, над тем, как мы можем их заменить", — сказала она, имея в виду разрабатываемый план по отправке F-16 Польша. И она сообщила, что США "работают с партнерами по сбору и предоставлению информации" о потенциальных военных преступлениях. "Любое нападение на мирных жителей является военным преступлением", — сказала она. Ранее на этой неделе Байден не стал называть действия России в Украине военными преступлениями. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.