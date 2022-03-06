На одиннадцатый день войны России против Украины Львов продолжает принимать большой поток людей, направляющихся, в частности, в Польшу. В то же время в город значительными объемами идут гуманитарные грузы, распределяемые в регионы, которые находятся в критической ситуации. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Ситуация в городе "Львов сегодня выполняет очень важные функции. В первую очередь, это помощь нашим военным, которые на передовой. Вторая важная функция — это выстраивание нашей территориальной обороны, как это сегодня делает каждый наш город", — рассказал Садовый. Он отметил, что это очень важно для Львова, потому что сегодня в город переехали все дипломатические учреждения нашей страны. "Сегодня здесь находится очень много государственных институций, обеспечивающих функционирование города", — подчеркнул мэр. Он также отметил, что сейчас через город идет очень большой поток людей и грузов. Так, более 100 тысяч человек, переехавших из других городов нашей страны, поселились во Львове. "Также многие через Львов едут дальше — в Польшу и другие страны. Сюда поступают гуманитарные грузы, которые большими объемами идут на центр и восток Украины, в наши города, которые находятся в критической ситуации", — рассказал мэр. Что происходит на вокзале "На вокзале порядок. Но, разумеется, если одновременно приезжает, например, 30 тысяч человек это создает сложную ситуацию. Они же должны куда-то перемещаться – мы это все организовываем. Кого-то размещаем здесь", – сообщил Садовый. Да, кто хочет ехать дальше за границу — кто ждет следующего поезда в Польшу, кто едет дальше автобусом. "Это большой улей, который функционирует в экстремальных условиях, но функционирует", — заметил Садовый. Военный учет мужчин в городе "На самом деле очень многие записываются в военкоматы. Только 65 тысяч мужчин за последнее время вернулись из-за границы, которые хотят защищать свое государство. Поэтому это обязанность для всех, кто приехал во Львов — стать на военный учет и быть готовым защищать родное землю", — рассказал Садовый. По его словам, сейчас наблюдаются очереди в военкоматы. "Очереди действительно есть, потому что желающих очень много. Можно также записываться в территориальную оборону х это подразделение Вооруженных сил. Мы будем давать больше информации, как можно записываться. И сейчас попробуем этот процесс систематизировать", — резюмировал Садовый. Напомним, ранее стало известно, что поезда в направлении Львова будут временно останавливаться на другой станции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.