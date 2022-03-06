Российские власти готовятся к провокациям с обстрелом мирных кварталов своих городов вблизи границы с Украиной. Это планируется для того, чтобы обвинить ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО. "В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", — говорится в сообщении. Как отмечают в СНБО, это, по плану кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. "С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки"", — рассказали в ведомстве. Там также обратили внимание, что подобные сценарии Россия неоднократно использовала в качестве повода для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии. Поэтому в СНБО призвали доверять только проверенную информацию. Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба уже сообщал, что российские кафиры могут обстрелять собственную территорию для провокации и планируют обвинить в этом Украину. Война России против Украины длится десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.