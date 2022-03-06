В РФ анонсировали новые удары "высокоточным" оружием по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. "В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении. по следующим объектам. Напомним, что 6 марта Винница подверглась мощной ракетной атаке, разрушен аэропорт. Все оперативные и только Проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!