Шахты ДТЭК Рината Ахметова полностью обеспечили котельные 30-тысячного города Первомайск на Днепропетровщине углем для бесперебойного теплоснабжения жителей и социально важных объектов города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову города Первомайск Оксану Винницкую в Facebook. "ДТЭК бесперебойно снабжает углем на котельные города, чтобы жители, больницы и все социальные объекты были с теплом", — сказала она. Винницкая подчеркнула, что в том числе благодаря поддержке бизнеса объекты критической инфраструктуры Первомайская в условиях войны работают бесперебойно, а все жильцы обеспечены теплом.