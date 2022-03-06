Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть территорию РФ, предупредив риск возможного преследования со стороны российских сотрудников службы безопасности. С аналогичными рекомендациями обратилась к своим гражданам и Канада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оглашение пресс-служб Госдепа США и МИД Канады. Если раньше посольство США в Москве просило американцев срочно покинуть РФ, аргументируя закрытие неба многими странами для российских самолетов, то теперь указываются также и риски преследования со стороны ФСБ. "Не въезжайте в Россию из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил на Украину, возможность преследований граждан США со стороны российских силовиков, ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений , терроризм, ограничение полетов в Россию и из России и произвольное применение местного законодательства. Граждане США должны немедленно покинуть Россию", — говорится в заявлении. В министерстве иностранных дел Канады тоже просят сограждан покинуть РФ "пока еще доступен коммерческий транспорт". "Избегайте любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта с Украиной, включая ограниченные варианты перелетов и ограничения на финансовые операции", — указывается в сообщении ведомства. Напомним, перед этим страны ЕС призвали своих граждан избегать поездок в Россию и уезжать оттуда как можно скорее. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.