Украинский прокуратор инициирует процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. После этого при попытке пересечения границы других государств она будет задержана компетентными органами с целью экстрадиции в Украину. Об этом заявила Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины. Российскую телеведущую обвиняют в распространении заведомо ложной информации, кремлевской пропаганды, которую она "проталкивает" через свои медийные каналы. "Прокуроры, проанализировав принадлежащий вам контент телеграмм-канала, крайне удивились — вы являетесь одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой", – заявила генпрокурор. Например 24 февраля 2022 года Канделаки предложила своими поклонникам мнения такого содержания: "Государство Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозны Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года. "Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно выращивают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивьевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов", — обратилась Венедиктова к телеведущей. Теперь процессуальный статус Канделаки в Украине – лицо, подозреваемое в совершении преступления. "В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивьевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить — найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину", — добавила генеральный прокурор. Для справки: Тина Канделаки — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" (с сентября 2021 г.), исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ (с февраля 2022). Раньше мы писали, что Илью Киву объявят в международный розыск. Он подозревается в госизмене. Также украинский суд принял решение заочно арестовать российского исполнителя Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!