Украинцы смогут отправлять посылки с гуманитарной помощью защитникам Украины и гражданским "Новой почтой". Для этого в работающих отделениях открыли "Гуманитарные уголки". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отправлять в посылках можно: продукты длительного хранения медикаменты средства личной гигиены другие необходимы в условиях военного положения вещи. "Чтобы отправить гуманитарный багаж бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты", которые в настоящее время работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", — говорится в сообщении. Напомним, что украинцы могут помогать военным на Укрпочте. Там будут принимать платежи для помощи армии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.