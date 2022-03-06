На одиннадцатый день войны России против Украины оккупанты под Киевом, при попытке эвакуировать часть местного населения из Ирпеня, нанесли удар по гражданским. РБК-Украина показывает, как это происходило глазами фотографов GettyImages. Сегодня, 6 марта, при попытке украинскими военными осуществить эвакуацию мирного населения из Ирпеня…

Войска противника открыли огонь по транспорту на выезде из города.

Взрывы раздались в нескольких метрах от переправы. Семьи с детьми, пытавшимися покинуть город на авто, попали под стрелковый огонь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.